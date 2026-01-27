স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করলেন ইজিবাইকচালক

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করেন রাজ্জাক মন্ডল। ছবি-জাগো নিউজ

ঝিনাইদহে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করেছেন রাজ্জাক মন্ডল (৪২) নামের এক ব্যক্তি। তার দাবি, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি দায়মুক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক। তিনি পেশায় ইজিবাইকচালক। চার বছর আগে প্রেম করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পরে স্ত্রীকে সোনার গহনা, নগদ টাকা এবং নিজের গবাদিপশু উপহার দেন। সংসার ভালোই চলছিলো রাজ্জাকের। কিছুদিন আগে তার স্ত্রী সংসার করার জন্য নতুন করে কিছু শর্ত দেন।

সেসব শর্ত না মানায় তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পর উপহারের গহনা, নগদ টাকাও নিয়ে যান তার স্ত্রী। এ ঘটনায় মনের কষ্টে এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করেন রাজ্জাক মন্ডল।

রাজ্জাক মন্ডলের প্রথম স্ত্রী সালেহা পারভিন বলেন, ‌‘আমি রাজ্জাক মন্ডলের প্রথম স্ত্রী। আমাদের তিনটি সন্তান রয়েছে। তারপরও চার বছর আগে আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন তিনি। টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় স্ত্রী আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছেন।’

প্রতিবেশী গনজের মিয়া বলেন, ‘রাজ্জাক মন্ডলের দ্বিতীয় স্ত্রী পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তালাক দিয়েছে বলে শুনেছি। তবে দুধ দিয়ে গোসল করে ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনা এলাকায় প্রথম।’

এ বিষয়ে রাজ্জাক মন্ডল বলেন, ‘আমি সংসার টিকিয়ে রাখতে সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতারণার স্বীকার হয়েছি। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আমাকে তালাক দিয়েছে। আমার সহায় সম্পদ লুটে নিয়ে সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমি আজ নিঃস্ব। মনের কষ্টে দুধ দিয়ে গোসল করে পাপমুক্ত হলাম।’

