  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাটে গণভোটে উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সম্মেলন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাটে গণভোটে উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সম্মেলন

গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জয়পুরহাটে ইমাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে জেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জয়পুরহাটের উপ-পরিচালক সাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান, জেলা তথ্য কর্মকর্তা ইব্রাহিম মোল্লা সুমন, হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম, প্রেস ক্লাব সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক ও জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মহসিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাহফুজ রহমান/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।