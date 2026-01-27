  2. দেশজুড়ে

জি কে গউছ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ জি কে গউছ বলেছেন, ১৭ বছর আওয়ামী লীগ ছিল। জোর করে তারা মানুষের ভোট কেড়ে নিয়েছে। এই ১৭ বছর তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ব্যালট পেপার চোখে দেখেনি।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার বামৈ ইউনিয়নে নির্বাচনী প্রচারণাকালে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে জেলা ও উপজেলার দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জি কে গউছ বলেন, হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পর পুরো দেশ অরক্ষিত ছিল। থানায় কোনো পুলিশ ছিল না। প্রশাসন নেই বললেই চলে। দেশে ৩ দিন কোনো সরকার ছিল না। কিন্তু বিএনপি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে প্রতিটি নেতাকর্মীসহ আন্দোলনে যারা ছিলাম সবাই মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষের নিরাপত্তায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছি।

তিনি বলেন, দল, ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে বিএনপি মানুষের পক্ষে সেটি বার বার প্রমাণ করেছে। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র আমাদের সবার। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াবো। সবাই মিলেমিশে একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের করণীয় আমরা নিজেরা ঠিক করবো।

