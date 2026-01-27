যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বানে সমর্থন ব্লাটারের

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বানে সমর্থন ব্লাটারের
যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা বিশ্বকাপ থেকে সমর্থকদের ‘দূরে থাকার’ আহ্বানকে সমর্থন করছেন সাবেক ফিফা সভাপতি সেপ ব্ল্যাটার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে করা আচরণের প্রতিবাদে এ মন্তব্য করেন তিনি।
সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ব্ল্যাটার সুইস আইনজীবী ও দুর্নীতিবিরোধী বিশেষজ্ঞ মার্ক পিয়েথের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, ‘আমি মনে করি, এ বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিকই করেছেন মার্ক পিয়েথ।’
এর আগে সুইস পত্রিকা ডার বুন্ড-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিয়েথ বলেন, ‘সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সমর্থকদের জন্য একটাই পরামর্শ— যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না। টিভিতে দেখলেই ভালো হবে। আর কেউ যদি কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হন, তাহলে সরাসরি পরের ফ্লাইটে ফেরত পাঠানো হতে পারে- যদি ভাগ্য ভালো থাকে।’
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ফিফার সভাপতি ছিলেন ব্ল্যাটার। দুর্নীতির তদন্তের মুখে পড়ে তিনি পদত্যাগ করেন। পিয়েথ এক দশক আগে ফিফার সংস্কার কার্যক্রমে স্বাধীন গভর্ন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
২০২৬ সালের বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১১ জুন এবং শেষ হবে ১৯ জুলাই। তবে আয়োজক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে উদ্বেগ বাড়ছে।
এ উদ্বেগের পেছনে রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে সম্প্রসারণবাদী মনোভাব, ইরানে হামলার সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে অভিবাসনবিরোধী অভিযান ও বিক্ষোভ দমনে কঠোর পদক্ষেপ।
জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ওকে গ্যোৎলিশও সম্প্রতি বিশ্বকাপ বয়কট নিয়ে ‘গুরুত্বসহকারে ভাবার’ সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন।
এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে আফ্রিকার শক্তিশালী দুই ফুটবল দেশ সেনেগাল ও আইভরি কোস্টের সমর্থকদের বিশ্বকাপ ভ্রমণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। একই নিষেধাজ্ঞায় ইরান ও হাইতির সমর্থকরাও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধার মুখে পড়বেন।
এর পাশাপাশি টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম নিয়েও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে এবারের বিশ্বকাপ। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালের ক্যাটাগরি–১ টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৬৮০ মার্কিন ডলার (প্রায় ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা)।
তবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এসব সমালোচনার জবাবে বলেন, ‘মানুষ যেতে চায়, তারা যাবে এবং একসঙ্গে উদযাপন করবে। আমরা সবসময় ফুটবলকে একসঙ্গে উদযাপন করি।’
আইএইচএস/