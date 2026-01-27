টিউবওয়েলে আগে পানি নেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, হামলায় রিকশাচালক নিহত

টিউবওয়েলে আগে পানি নেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, হামলায় রিকশাচালক নিহত
চাঁপাইনবাবগঞ্জে টিউবওয়েলে আগে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে হামলায় নাসিরুদ্দিন বাসু (৪০) নামের এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আলিনগর ভূতপুকুর প্রান্তিক পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নাসিরুদ্দিন বাসু চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর আলিনগর ভূতপুকুর প্রান্তির মহল্লার মৃত আকতার মুন্সির ছেলে।
নিহতের স্বজনরা জানান, টিউবওয়েলে আগে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাসিরুদ্দিন বাসুর সঙ্গে প্রতিবেশীদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এসময় প্রতিপক্ষরা গাছের ডাল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
এর আগেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ চলে আসছিল বলে জানান স্বজনরা।
এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
সোহান মাহমুদ/এসআর/জেআইএম