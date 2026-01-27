ভাগনে-ভাগনির কণ্ঠে দেশাত্মবোধের সুর, আবেগঘন ভিডিওতে সালমান
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এক হৃদয়ছোঁয়া পারিবারিক মুহূর্ত ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন বলিউড তারকা সালমান খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, তার ভাগনে আহিল ও ভাগনি আয়াত দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার চেষ্টা করছে- আর সেই দৃশ্যই মুহূর্তে জয় করে নিয়েছে নেটদুনিয়ার মন।
ভিডিওতে সালমানকে দেখা যায় আইপ্যাডে ‘মাতৃভূমি’ গানটি শুনতে শুনতে গুণগুণ করে গাইছেন। মামাকে অনুসরণ করে ছোট দুই শিশুও সুর মেলানোর চেষ্টা করে। পারিবারিক এই সরল মুহূর্তে ধরা পড়ে দেশপ্রেম আর ভালোবাসার মিশেল। এদিন সালমানের পরনে ছিল কালো রঙের টি-শার্ট।
আয়াতকে দেখা যায় কমলা-সাদা রঙের একটি সুন্দর পোশাকে, আর আহিল পরে ছিল সবুজ রঙের হুডি। ভিডিওর শেষে গানের সুরকার হিমেশ রেশামিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সালমান বলেন, ‘তুমি অসাধারণ ভাই, দারুণ সুর।’ উত্তরে কমেন্ট বক্সে হাতজোড় ইমোজি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান হিমেশ।
গানটি ব্যবহৃত হয়েছে আসন্ন চলচ্চিত্র ‘ব্যাটেল অফ গালওয়ান’ সিনেমায়। ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষ থেকে অনুপ্রাণিত এই সিনেমায় পূর্ব লাদাখে ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে উচ্চ-অঞ্চলের কঠিন লড়াইয়ের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ভয়াবহ প্রতিকূলতার মধ্যেও আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই লড়াই করেছিলেন ভারতীয় সেনারা।
সিনেমায় সালমান খান অভিনয় করেছেন এক ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে, যা গালওয়ান সংঘর্ষের বীর সেনা কর্মকর্তা কর্নেল বি সন্তোষ বাবুর থেকে অনুপ্রাণিত। তার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। এছাড়াও অভিনয় করেছেন জেইন শ, অঙ্কুর ভাটিয়া, বিপিন ভরদ্বাজ, অভিলাষ চৌধুরী, নির্ভয় চৌধুরী ও সিদ্ধার্থ মূলী।
অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এবং সালমান খান ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই সিনেমা সাহস, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধের গল্প তুলে ধরবে। জানা গেছে, সিনেমাটি আগামী ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।
এমএমএফ