সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে বদিউজ্জামান নামে এক কৃষক হত্যা মামলায় ১০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালাত।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ-১ আদালতের বিচারক লায়লা শারমিন এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার ময়নাকান্দি গ্রামের আবু সাঈদ, তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম, ছেলে মনির হোসেন, সাহেব উদ্দিন, সোহেল রানা, শাহজাহান মন্ডল, শফিকুল ইসলাম, এরশাদ শেখ, রমজান আলী ও আবুল কালাম আজাদ।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ২৪ জুন সকালে কৃষক বদিউজ্জামান জমির কাগজপত্র নিয়ে বাসা থেকে বের হন। এরপর আর ফেরেনি। পরে পরিবারের লোকজন তার খোঁজ করেও পাইনি। পরের দিন সকালে ময়নাকান্দি সাইফুল ইসলামের জমিতে তার গলাকাটা মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রতনা বেগম বাদী হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ করে কামারখন্দ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ।
আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি শামসুজ্জোহা শাহান শাহ জানান, এ রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত ছয় আসামি উপস্থিত ছিলেন। বাকি চারজন পলাতক রয়েছে।
