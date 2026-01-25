নাটোরে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে জরিমানা

নাটোরে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে জরিমানা
নাটোরের নাটোর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। লালপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনি জনসভায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় তাকে জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবেনা বলে মুচলেকাও নেওয়া হয় তার থেকে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এই জরিমানা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন।
জানা গেছে, শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেল স্টেশনের কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী সভায় নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার তার বক্তব্যে আসনটির বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়ে এক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তেই ওই বক্তব্যটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তীব্র আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়।
এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, বিএনপির প্রার্থীকে নিয়ে জেলা বিএনপির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকারের করা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বিষয়টা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। জেলা বিএনপির সদস্য হয়ে কোনভাবেই বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন অশালীন কথা বলতে পারেন না। সোমবার বিষয়টি কেন্দ্রে জানানো হবে এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন বলেন, শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলাধীন আজিমনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনি সভায় তার একজন সমর্থক অপর একজন প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন। এ অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।
এছাড়া প্রার্থী ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলে মুচলেকা দেন বলেও জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা।
