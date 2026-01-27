ক্ষমতায় এলে ১১ দলীয় জোট ভারতের আধিপত্য রুখে দেবে: মামুনুল হক

ক্ষমতায় এলে ১১ দলীয় জোট ভারতের আধিপত্য রুখে দেবে: মামুনুল হক
ক্ষমতায় এলে ১১ দলীয় জোট ভারতের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার রুখে দেবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ১১ দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ জেকে হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচনি প্রচারণায় জোটের কর্মী-সমর্থকদের নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মামুনুল হক। তিনি বলেন, বিশেষ করে নারী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে গেলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন।
তিনি প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নির্বাচনি পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। নারী ভোটার ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।
সভায় ১১ দলীয় জোটের রিকশা প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মিরপুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন মামুনুল হক।
খেলাফত মজলিস হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আকিলপুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ১১ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোর নেতাকর্মীরা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/জেআইএম