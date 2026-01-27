ট্রেনের ধাক্কায় প্রাইভেটকার পুকুরে

ট্রেনের ধাক্কায় প্রাইভেটকার পুকুরে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় একটি প্রাইভেটকার পুকুরে পড়ে চালকসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার নওপাড়া রেলবস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী নকশীকাঁথা ট্রেনটি দুপুর আড়াইটার দিকে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। একই সময় গ্রামীণ সড়কের অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ের ওপর উঠে যায় প্রাইভেটকারটি। এসময় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাইভেটকারটি ছিটকে পার্শ্ববর্তী পুকুরে পড়ে যায়।
এ ঘটনায় প্রাইভেটকারটির একপাশের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আরোহীরা বেঁচে যান। তবে আহত হন চালকসহ পাঁচ যাত্রী।
ভাঙ্গা রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার কর্মকর্তা স্বপন সরকার জানান, খবর পেয়ে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধার করে দুজনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আবু জাফর বলেন, আহতদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কেউ গুরুতর আঘাত পাননি। প্রাইভেটকারটি উদ্ধার কার্যক্রম চলমান।
