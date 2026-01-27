  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীতে তাজা কার্তুজসহ যুবদল নেতা গ্রেফতার

নোয়াখালীর চাটখিলে দুটি তাজা কর্তুজসহ মো. নাঈম ইসলাম (৩২) নামে এক যুবদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে চাটখিল পৌরসভা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মো. নাঈম ইসলাম ওই গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি চাটখিল পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাটখিল পাঁচগাও ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়ার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে যুবদল নেতা মো. নাঈম ইসলামকে দুটি তাজা কার্তুজসহ আটক করা হয়। পরে তাকে চাটখিল থানায় দেওয়া হয়েছে।

চাটখিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আবদুস সুলতনা বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। ওই মামলায় আদালতে পাঠানোর পর বিচারক কারাগারে পাঠিয়েছেন।

