  2. জাতীয়

জনসচেতনতা তৈরিতে গুলশানে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
জনসচেতনতা তৈরিতে গুলশানে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ কর্মসূচি
ডিএমপির ট্রাফিক গুলশান বিভাগের উদ্যোগে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ শীর্ষক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে/ছবি: সংগৃহীত

জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক গুলশান বিভাগের উদ্যোগে ‘নো হর্ন, নো ডাস্ট’ শীর্ষক এক মিনিটের প্রতীকী নীরবতা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশান-২ চত্বরে সচেতনতামূলক এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এ সময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গুলশান-২ ক্রসিংয়ের ট্রাফিক সিগন্যালে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—চারদিকে এক মিনিটের জন্য রেড সিগন্যাল রাখা হয়।

একই সঙ্গে আগত যানবাহনের চালকদের গাড়ি থেকে নেমে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। চালকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্বনির্ধারিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়ান। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—নো হর্ন, নো ডাস্ট।

ডিএমপি জানায়, গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকাসহ পুরো গুলশান এলাকায় অপ্রয়োজনে হর্ন না বাজানো এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার লক্ষ্যে ডিএনসিসি ও ট্রাফিক বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। এক মিনিটের এই নীরবতা কর্মসূচি ছিল একটি প্রতীকী আয়োজন, যার মাধ্যমে গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

কর্মসূচিতে গুলশান বিভাগ ট্রাফিকের ডিসি মিজানুর রহমান শেলীসহ দেড় শতাধিক ট্রাফিক সহায়তাকারী উপস্থিত ছিলেন।

কেআর/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।