  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁদপুরে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থেকে অস্ত্রসহ সৈয়দ আহমেদ বেপারী (৪৫) নামে ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) মো. লুৎফর রহমান।

এর আগে সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দিনগত রাত সোয়া ২টার দিকে তাকে হাইমচর উপজেলার হাওলাদার বাজার এলাকা থেকে আটক করে যৌথ বাহিনী। পরে তার বাড়ি থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

সৈয়দ আহমেদ ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১২নম্বর চরদুখিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লড়াইরচর গ্রামের বেপারী বাড়ির (মাঝি বাড়ি) মৃত নুর মোহাম্মদ বেপারীর ছেলে।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছি- তিনটি চাইনিজ কুঁড়াল, দুটি রাম দা, একটি লোহার চাকু, দেশীয় দা, স্টিল পাইপ, হাতুড়ি, চেইন, বেইচ গিয়ার, স্টিলের চাকু ও স্মার্ট ফোন।

চরদুখিয়া পশ্চিম ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান বলেন, সৈয়দ আহমেদ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এখন উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির সব কমিটি স্থগিত রয়েছে।

হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হোসেন বলেন, গতরাতে যৌথ বাহিনী সৈয়দকে আটকের পর প্রথমে হাইমচর থানায় দেয়। তবে তার বাড়ি ফরিদগঞ্জ উপজেলায় হওয়ায় দুপুরে ফরিদগঞ্জ থানায় পাঠানো হয়।

চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) মো. লুৎফর রহমান বলেন, সৈয়দ আহমেদ হাইমচরে আটক হলেও অস্ত্র উদ্ধার হয় তার বাড়ি থেকে। যে কারণে তার বিরুদ্ধে ফরিদগঞ্জ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

শরীফুল ইসলাম/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।