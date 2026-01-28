স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন, পাবনায় বিএনপির চার নেতাকে বহিষ্কার

স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন, পাবনায় বিএনপির চার নেতাকে বহিষ্কার
পাবনা-৩ আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোয় চাটমোহর উপজেলা বিএনপির চার নেতাকে দলের সকল পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বহিষ্কৃতরা হলেন, চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. হাসাদুল ইসলাম হীরা, চাটমোহর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. তৌহিদুল ইসলাম তাইজুল, চাটমোহর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো. আসাদুজ্জামান লেবু ও চাটমোহর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ।
নোটিশে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে উল্লিখিত নেতাদের দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
তথ্য বলছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৩ আসনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয় কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান জাফির তুহিনকে। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের বড় একটি অংশ তাকে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে স্থানীয় প্রার্থী দাবি করেন। এ নিয়ে দফায় দফায় আন্দোলন করলেও তাদের দাবি না মানায় আসনটিতে সাবেক এমপি কেএম আনোয়ারুল ইসলাম স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এজন্য দল সম্প্রতি আনোয়ারকে বহিষ্কার করে।
সূত্র বলছে, বহিষ্কৃত এসব নেতা ওই স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন করছেন। এরপর গতকাল তাদের বহিষ্কারের ঘোষণা আসে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এফএ/এমএস