ইসলাম নিয়ে ঘৃণ্য বক্তব্য
ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারকে ভিসা দিলো না অস্ট্রেলিয়া
ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারের ভিসা বাতিল করেছে অস্ট্রেলিয়া। এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া বলছে, ঘৃণা ছড়াবে এমন দর্শনার্থীদের তারা গ্রহণ করবে না। খবর এএফপির।
স্যামি ইয়াহূদ নামের ওই ইনফ্লুয়েন্সার সামাজিক মাধ্যমে ইসলামকে ‘ঘৃণ্য মতাদর্শ’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি সোমবার জানিয়েছেন, ইসরায়েল থেকে ফ্লাইট ছাড়ার তিন ঘন্টা আগে তার ভিসা বাতিল করা হয়েছে।
ইয়াহূদ আবুধাবিতে পৌঁছানোর পর তাকে সংযোগকারী ফ্লাইটে আটকে দেওয়া হয়। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, এটি অত্যাচার, সেন্সরশিপ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি গল্প।
মঙ্গলবার এএফপিকে পাঠানো এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেছেন, যারা অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করতে চান তাদের সঠিক ভিসার জন্য আবেদন করা উচিত এবং সঠিক কারণে আসা উচিত।
তিনি বলেন, ঘৃণা ছড়াতে আসা কোনো ভালো কারণ নয়। গত ১৪ ডিসেম্বর বন্ডি সমুদ্র সৈকতে হনুক্কা উদযাপনে গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় অস্ট্রেলিয়া চলতি মাসে ঘৃণামূলক অপরাধের আইন কঠোর করেছে। ওই হামলায় ১৫ জন নিহত হয়।
ঘৃণার ভিত্তিতে মানুষের ভিসা প্রত্যাখ্যান করার জন্য অতীতে যে আইন ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই একই আইনের অধীনে ইয়াহুদের ভিসাও বাতিল হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিকে ওই ইনফ্লুয়েন্সারকে আমন্ত্রণ জানানো রক্ষণশীল অস্ট্রেলিয়ান ইহুদি সমিতি বলছে, তারা প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সরকারের ভিসা সিদ্ধান্তের ‘তীব্র নিন্দা’ জানাচ্ছে।
অন্যান্য ইহুদি দর্শনার্থীদের ভিসা বাতিলের সমালোচনাও করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অতি-ডানপন্থি ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ সিমচা রথম্যান। গত বছর তার ভিসা বাতিল করা হয়েছিল।
টিটিএন