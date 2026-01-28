মিনিয়াপলিসে এবার হামলার শিকার হলেন কংগ্রেস সদস্য ইলহান

মিনিয়াপলিসে এবার হামলার শিকার হলেন কংগ্রেস সদস্য ইলহান
মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে এক টাউন হল সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে তিনি আক্রান্ত হন। তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের ব্যাপক সমালোচনা করছিলেন।
ওই রাজনৈতিক সভায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি ওমারের পডিয়ামের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর অচেনা এক ধরনের একটি স্বচ্ছ তরল স্প্রে করে। নিরাপত্তা কর্মীরা হামলাকারীকে তৎক্ষণাৎ এ হামলা থেকে বিরত থাকতে বাঁধা দেন। ওমার কিছুটা আতঙ্কিত হলেও কোনো ধরনের শারীরিক আঘাত পাননি।
তবে এমন হামলার পরেও আবার বক্তব্য প্রদান চালিয়ে যান ওমার। তিনি বলেন, আমরা কথা বলতে থাকব, তাদেরই সুযোগ দেব না।
তিনি আরও যোগ করেন, আমরা মিনেসোটায় শক্তিশালী এবং যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করব।
নিরাপত্তা সংস্থা এবং মিনিয়াপলিসের পুলিশ হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছেন।
ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজ বলেছেন, হামলাটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিয়মিত হামলার বিষয় এবং এটি ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাম্প্রতিক সমালোচনার পর ঘটেছে। আমেরিকার মুসলিম নাগরিক অধিকার সংস্থা সিএআইআর এই হামলাকে বর্ণবাদী ও ইসলামফোবিক উসকানির ফল হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কেএম