মিরসরাইয়ে থেমে থাকা সিএনজিতে ট্রাকের ধাক্কা, শিক্ষার্থীসহ নিহত ২

মিরসরাইয়ে থেমে থাকা সিএনজিতে ট্রাকের ধাক্কা, শিক্ষার্থীসহ নিহত ২
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজির পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় দুইজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩ জন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড়তাকিয়া বাজারের জাহেদিয়া মাদরাসার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ৩ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত খাদিজা মাশমুম বড়তাকিয়া জাহেদিয়া দাখিল মাদরাসার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অন্যজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিস ও জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে।
এদিকে দুর্ঘটনার পর চট্টগ্রামমুখী লেনে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। আর নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাকটি সিএনজিকে ধাক্কা দিয়ে মহাসড়কের পাশে থাকা পুকুরে পড়ে যায়।
চট্টগ্রামের সহকারী পুলিশ সুপার (মিরসরাই সার্কেল) নাদিম হায়দার বলেন, চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বড়তাকিয়া এলাকায় জটলা দেখে নেমেছি। দুর্ঘটনার বিষয়টি দেখে আমি ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশকে খবর দিই। দুইজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি। হাসপাতালে ৩ জনকে নিয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে।
