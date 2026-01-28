ভাঙা বাংলায় ভোট চেয়ে প্রশংসায় ভাসছেন বিএনপি প্রার্থীর চীনা স্ত্রী

ভাঙা বাংলায় ভোট চেয়ে প্রশংসায় ভাসছেন বিএনপি প্রার্থীর চীনা স্ত্রী
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিএনপি প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকারের নির্বাচনি প্রচারণায় অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন তার চীনা স্ত্রী ওয়াং লিনা। স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বাংলা ও চীনা ভাষার মিশ্রণে স্বামীর পক্ষে ভোট চেয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি। যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে।
গতকাল মঙ্গলবার আব্দালপুর এলাকায় নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠকে স্ত্রীর ধানের শীষে ভোট চাওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে নিজেই পোস্ট করেছেন কুষ্টিয়া সদর আসনের ধানের শীষের প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আব্দালপুর এলাকায় নারীদের নিয়ে আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে ওয়াং লিনার ভোট চাওয়ার একটি ভিডিও নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন জাকির হোসেন সরকার। ওই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি কবি নজরুলের পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করে লেখেন, ‘কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি; প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী’।
৫৮ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে ওয়াং লিনাকে ভাঙা বাংলায় বলতে শোনা যায়, আমার হাজব্যান্ড বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ভালো, ইনশাল্লাহ। ভালো দিনক্ষণ আসছে, আর সমস্যা নেই। আপনারা সবাই আমার হাজব্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকারকে ধানের শীষে ভোট দেন। এই ভিডিওটি পোস্ট করার পর নেটিজেনরা ইতিবাচক মন্তব্যের মাধ্যমে ওয়াং লিনাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।
জানা যায়, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার ২০১৪ সালে বিএনপি সমর্থিত সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সরকার স্টিলের মালিক ও একজন তরুণ শিল্পপতি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়ছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা আমির হামজা।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এমএস