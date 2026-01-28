  2. আন্তর্জাতিক

২৭ লাখ কোটি ডলারের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করলো ভারত-ইইউ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ লাখ কোটি ডলারের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করলো ভারত-ইইউ
সাম্প্রতিক সম্মেলনে কুশল বিনিময়/ ছবি: এক্স

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ২৭ লাখ কোটি মার্কিন ডলারের একটি ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করেছে। উভয় পক্ষই এ বাণিজ্য চুক্তিকে অভিহিত করেছে ‘মাদার অব অল ডিলস’ হিসেবে। প্রায় দুই দশক ধরে টানা বিরতিহীন আলোচনার পর এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ ডিসেম্বর) ঘোষিত এই চুক্তির আওতায় ভারত ও ২৭ দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ২০০ কোটি মানুষের বাজার একত্রিত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই বাজারের আকার প্রায় ২৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২৫ শতাংশ।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থেকে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, এই চুক্তি ভারত ও ইউরোপের জনগণের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করবে। এটি ভারতের উৎপাদন ও সেবা খাত-দুই ক্ষেত্রেই গতি আনবে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, ইউরোপ ও ভারত আজ ইতিহাস তৈরি করল। আমরা দুই বিলিয়ন মানুষের একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তুলেছি যেখানে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

এই চুক্তি ভারত ও ইইউর মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত বাণিজ্য সমঝোতা। এতে পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগ-সবই অন্তর্ভুক্ত।

ইইউ ভারতীয় পণ্যের ৯০ শতাংশের ওপর শুল্ক তুলে নেবে যা সাত বছরের মধ্যে বেড়ে ৯৩ শতাংশে পৌঁছাবে।

সামুদ্রিক খাবার, টেক্সটাইল, চামড়া, জুয়েলারি, রাসায়নিক ও ধাতব পণ্যসহ বহু খাতে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেন।

ভারতের বাজারে ইইউর ৯৬ শতাংশের বেশি পণ্যের ওপর শুল্ক কমবে বা বাতিল হবে। এতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন ইউরো সাশ্রয় হবে।

সুত্র: আল-জাজিরা

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।