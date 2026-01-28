নির্বাচন ঘিরে উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ডের কঠোর নিরাপত্তা

নির্বাচন ঘিরে উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ডের কঠোর নিরাপত্তা
চাঁদপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় ও নদীতীরবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলার ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নে নদী তীরবর্তী এলাকায় প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান ঢাকা জোনের জোনাল কমান্ডার মো. ইমতিয়াজ হোসেন।
তিনি জানান, ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে কোস্ট গার্ড বদ্ধপরিকর। ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৮ দিনব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সময় উপকূলীয় ও নদীতীরবর্তী দুর্গম ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে কোস্ট গার্ড।
তিনি আরও জানান, ঢাকা জোনের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ, মতলব উত্তর, চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকায় মোট ৩৯টি ভোটকেন্দ্রে বিশেষ নজরদারি, নিয়মিত টহল এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি আয়োজিত গণভোটের বিষয়টি কোস্ট গার্ডের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সব বয়স ও শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। একটি জবাবদিহিমূলক ও জনকল্যাণমুখী সরকার গঠনের লক্ষ্যে গণভোটে অংশগ্রহণ ও ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।
কমান্ডার মো. ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং যেকোনো ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে জানমালসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
