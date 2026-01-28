  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীদের বয়স ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশনস, সোলার

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (এমই/ইইই/আইপিই/পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

