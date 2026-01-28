  2. রাজনীতি

আমি ভদ্র মানুষ, ধৈর্যের বাঁধ সহজে ভাঙবেন না: পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৭ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে নির্বাচনি প্রচারণাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, মির্জা আব্বাস সাহেব যদি আমাকে উসকানি দিয়ে ঝগড়ায় জড়াতে চান, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই—আমি ভদ্র মানুষ, আমার ধৈর্যের বাঁধ সহজে ভাঙবেন না। আপনার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে নাসিরকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে—এটা ভুল ধারণা।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে নির্বাচনি প্রচারণাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘ঢাকা-৮ আসনে মির্জা আব্বাস এমপি হলে আমার কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি কি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে পারবেন? তিনি কি দুর্নীতি বন্ধ করতে পারবেন?’

‘আমি মিডিয়ার সামনে স্পষ্টভাবে বলে যাচ্ছি—বাংলাদেশে যদি ক্রিমিনাল র‍্যাংকিং করা হয়, তাহলে মির্জা আব্বাস হবেন অন্যতম গডফাদার ক্রিমিনাল। আজ আমি বেঁচে আছি বলে কথাগুলো বলছি, মৃত্যুর পর প্রমাণ পাবেন—বাংলাদেশের এক নম্বর ক্রিমিনাল মির্জা আব্বাস।’

গতকালের হামলার প্রসঙ্গ টেনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘গতকাল আমাদের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে, তা প্রমাণ করে তিনি একজন ভয়ংকর ক্রিমিনাল।’

নিজের অবস্থান তুলে ধরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কোনো জায়গায় চাঁদাবাজির অভিযোগ নেই। ইলেকশন কমিশন নিয়ম থাকার পরও ঋণখেলাপি, দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এটা কেমন নির্বাচন কমিশন?’

তিনি বলেন, ‘আমাদের জীবন বোনাস লাইফ। গতকাল মেরেছেন, মার সহ্য করেছি। মির্জা আব্বাসের আমলনামা বাংলাদেশের মানুষ জানে। একজন চোর, বাটপার যদি নিজেকে ভদ্র মানুষ বলে—তাহলে আমরা কোন সমাজে বাস করছি?’

শেষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমি ভোট কয়টা পাব সেটা মুখ্য নয়। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইনসাফের বাংলাদেশ এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কাজ করে যাবো।’

আব্দুল্লাহ আল কাওসার/এমএমএআর/জেআইএম

