হিলি দিয়ে বেড়েছে চালের আমদানি, কমেছে দাম
ভারত থেকে আমদানি শুরু হওয়া হিলিতে কমেছে চালের দাম। কয়েকদিনের ব্যবধানে সব ধরনের চালের দাম কমেছে কেজিতে ৩-৮ টাকা পর্যন্ত। এতে খুশি সাধারণ ক্রেতারা।
এর আগে চলতি মাসের ২১ জানুয়ারি ডিপি এন্টারপ্রাইজ নামে একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের দুটি চালবোঝাই ট্রাক হিলি স্থলবন্দরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে আমদানি কার্যক্রম শুরু হয়।
বাজার ঘুরে দেখা গেছে, স্বর্ণা জাতের চাল এক সপ্তাহ আগে ৪৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও বর্তমানে সেটি কমে ৪৩ টাকা বিক্রি হচ্ছে। সরু চাল ৭৩ থেকে কমে ৭০ টাকায় আর শম্পা কাটারি ৭০ থেকে কমে ৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
হিলি বন্দর সূত্রে জানা গেছে, ২১ জানুয়ারি বুধবার ভারতীয় ৬ ট্রাকে ২৪৩ মেট্রিকটন, বৃহস্পতিবার ১৪ট্রাকে ৫৭৩ মেট্রিকটন, রোববার ১৭ ট্রাকে ৭০১ মেট্রিকটন, সোমবার ৪৭ ট্রাকে ১৯৬১ মেট্রিকটন, মঙ্গলবার ৯ ট্রাকে ৩৭৪ মেট্রিকটন চাল আমদানি হয়েছে।
ষাটোর্ধ্ব ভ্যানচালক আসলাম হোসেন বলেন, ‘সারা দিন ভ্যান চালিয়ে যা আয় হয় সেটি দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। মোটা চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবে ভারত থেকে আমদানি শুরু হওয়ায় চালের দাম কিছুটা কমেছে। গত কয়েকদিন আগেও ৪৬ টাকার নিচে মোটা চাল পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন ৪৩ টাকায় পাচ্ছি।
আশরাফুল ইসলাম নামের আরেক ক্রেতা বলেন, হঠাৎ সরু চালের দাম প্রতি কেজি ৭০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। বাধ্য হয়ে চাল কেনার পরিমাণ কমাতে হয়েছিল। তবে চলতি সপ্তাহে চালের দাম কমতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন আগে সরু চাল বিক্রি হয়েছে প্রতি কেজি ৭৩ টাকায়। এখন বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকায়। আর শম্পা কাটারি জাতের চাল আগে ৭০-৭১ টাকা বিক্রি হলেও এখন তা কমে ৬২-৬৩ টাকা বিক্রি হচ্ছে।
চাল বিক্রেতা অনুপ বসাক বলেন, সরবরাহ কম থাকায় চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল। আমদানি শুরু হওয়ায় বাজারে চালের সরবরাহ অনেকটা বেড়েছে। এতে মোকামে সব ধরনের চালের দাম কমতে শুরু করেছে। আমরা এখন কম দামে কিনতে পারছি। এ কারণে কম দামে বিক্রিও করতে পারছি।
চাল আমদানিকারক দীনেশ পোদ্দার জানান, বাজার নিয়ন্ত্রণে ১৮ জানুয়ারি ২৩২ জন আমদানিকারককে দুই লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। ২১ জানুয়ারি থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়। এবারে চাল আমদানি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে ধীরে ধীরে আমদানির পরিমাণ বাড়বে।
হিলি স্থলবন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপসহকারী সংগনিরোধ কর্মকর্তা ইউসুফ আলী বলেন, হিলি স্থলবন্দর দিয়ে সর্বশেষ গেল বছর ৩০ নভেম্বর চাল আমদানি হয়েছিল। এর পর থেকে অনুমতি না থাকায় আমদানি বন্ধ ছিল। সরকার অনুমতি দেওয়ায় চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি থেকে আবারও হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে।
মো. মাহাবুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম