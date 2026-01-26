চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজদের লাল কার্ড দেখানো হবে: জামায়াত আমির

চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজদের লাল কার্ড দেখানো হবে: জামায়াত আমির
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজদের লাল কার্ড দেখাতে হবে। জামায়াতের কেউ আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করে না। নির্বাচনি মাঠে কেউ যদি ফ্যাসিবাদের চেহারা নিয়ে আসে, তাহলে তাকে লাল কার্ড দেখানো হবে।’
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) চুয়াডাঙ্গার টাউন ফুটবল মাঠে ১১ দলীয় জোটের সমর্থনে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘শরিফ ওসমান হাদি ২৪-এর বিপ্লবের একজন নায়ক। সে কারও কাছে মাথা নত করেনি বলেই তাকে শহীদ করা হয়েছে। যে দেশে শহীদ আবরার ফাহাদ, শহীদ আবু সাঈদদের জন্ম হয়, সে দেশে নতুন করে কোনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে না।’
তিনি বলেন, ‘দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের জয় হয়েছে। তাই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও ইসলামের জয় হবে।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের কোনো জনপ্রতিনিধির সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে না। জনগণের সামনে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা তাদের সম্পদের হিসাব দেবে। তাই আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করবেন।’
তিনি বলেন, ‘আমরা নিজেরা খাওয়ার জন্য রাজনীতি করি না, দলীয় কর্মীদের পেট ভরানোর জন্যও রাজনীতি করি না। এ দেশের দুঃখী, ভুখা, নাঙ্গা মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে এবং পিঠে কাপড় তুলে দিতে রাজনীতি করি।’
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে ‘হ্যাঁ’ ভোট। সবাই যদি ‘হ্যাঁ’ ভোট নিশ্চিত করে, তাহলে দেশ জয়ী হবে। আগামী দিনে আর কোনোভাবেই দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবে না।’
তিনি বলেন, ‘ভোটের পাহারা দিতে হবে। কেউ যদি ভোট দখল করতে আসে, তাহলে সেটি প্রতিরোধ করতে হবে।’
চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে জনসভায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগা, জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আনোয়ারুল হক মালিক, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান এবং এবি পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদের সঞ্চালনায় জনসভায় ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারাসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের জামায়াতের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
হুসাইন মালিক/আরএইচ/এমএস