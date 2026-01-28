  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় মাদক কারবার নিয়ে সংঘর্ষ, নারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ায় মাদক কারবার নিয়ে সংঘর্ষ, নারী আটক

বগুড়ার চকসূত্রাপুর এলাকায় মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে শিলা আক্তার নামের এক নারীকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় হরিজন সম্প্রদায় ও কসাইপট্টি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদক কারবার নিয়ে বিরোধের জেরে দুপুরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং অন্তত চারটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বগুড়ায় মাদক কারবার নিয়ে সংঘর্ষ, নারী আটক

সংঘর্ষের সময় দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়েছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকার হযরত নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে হযরতের স্ত্রী শিলা আক্তারকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৩১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রামদা, চাপাতি, সামুরাই ও চাইনিজ কুড়ালসহ ৯টি বড় দেশীয় অস্ত্র, ১১টি বার্মিজ চাকু এবং ৮০ পিস নেশাজাতীয় ট্যাবলেট (সিডিল) উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া মাদক বিক্রির নগদ টাকা ও একটি পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোস্তফা মঞ্জুর বলেন, মাদক ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই এলাকার মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আছে। অবৈধ অস্ত্র ও মাদক রাখার দায়ে একজনকে আটক করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এলবি/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।