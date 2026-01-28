জামায়াত নেতার শার্টের কলার চেপে ধরা বিএনপি প্রার্থীর ছেলেকে শোকজ

জামায়াত নেতার শার্টের কলার চেপে ধরা বিএনপি প্রার্থীর ছেলেকে শোকজ
জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে মারধর ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইয়াত ইবনে হারুন রাফিকে তলব করেছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ এর চেয়ারম্যান এবং সিভিল জজ মো. মেহেদী হাসান এই তলব আদেশ জারি করেন।
আদেশে বলা হয়, কমিটি বরাবর নজরুলের ইসলামের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বেআইনি কার্যক্রম পরিচালনা করার কারণে কেন নির্বাচন কমিশন বরাবর সুপারিশ প্রদান করা হবে না, তা বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এই কারণ দর্শানোর নোটিশ বা শোকজ জারি করে প্রতিবেদন জমাদানের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার নামোশংকরবাটি এলাকায় ধানের শীষের প্রার্থী হারুনুর রশীদ ও তার স্ত্রী সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়ার উপস্থিতিতে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি আজিজুল হক নুরের ওপর হামলা চালানো হয়। হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইয়াত ইবনে হারুন রাফি তার শার্টের কলার ধরে মারধর করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ওইদিন রাতেই জেলা শহরের নতুনহাট মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল করে জামায়াতে ইসলামী।
সোহান মাহমুদ/এসআর/জেআইএম