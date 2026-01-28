  2. দেশজুড়ে

সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে পরিবার পরিকল্পনার পরিদর্শক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটিতে কর্মরত সহকর্মীকে প্রতারণার মাধ্যমে ধর্ষণ ও তার ভিডিওচিত্র ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় দিদার আলমকে (৪৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) তাকে রাঙ্গামাটি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিদার আলম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। ভুক্তভোগী একই অফিসে পরিবার কল্যাণ সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী কোতয়ালী থানায় মামলা করেছেন।

মামলায় ভুক্তভোগী নারী অভিযোগ করেন, দিদার তাকে ধর্ষণ ও তার ভিডিও ধারণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেওয়ার ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করে আসছেন। প্রথমে নিজ বাসায় অফিসের কাজের সময় ঘটনা ঘটলেও পরবর্তীতে আসামবস্তি এলাকায় জনৈক আলো বড়ুয়ার বাসায় একাধিকবার তাকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলেও অভিযোগে জানান তিনি।

অভিযুক্ত দিদারের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হওয়ায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, ভুক্তভোগী অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। তার থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। তাকে আমরা আদালতে পাঠিয়েছি।

