স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কেউ আওয়ামী লীগের দোসর না, সবাই খুব ভালো
নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এখানে আওয়ামী লীগের দোসর বলতে কিছু নেই। এখানে সবাই খুব ভালো, সৎ অফিসার এবং তারা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সিলেট নগরীর সুবিদবাজারে পিটিআই সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনের প্রস্তুতি আরও বেশি ভালো। প্রতিটি ভোটিং সেন্টার সুরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে বডি অর্ন ক্যামেরা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার করা হবে। ডগ স্কোয়াড থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ জন করে আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবে।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আজকের সভার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের কোথাও কোনো ঘাটতি আছে কি-না তা দেখা এবং থাকলে তা সমন্বয় করা। কিন্তু এসে দেখলাম তাদের প্রস্তুতি খুবই ভালো, যা আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি।’
এর আগে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সিলেট নগরীর সুবিদবাজারে পিটিআই সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। পরিচালনা করেন সিলেট বিভাগীয় খান মোহাম্মদ রেজা উন নবী।
