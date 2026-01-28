অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫২

অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫২
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে মোট ৫২ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
এর মধ্যে কোতোয়ালী থানা পুলিশ একজন, ডেমরা থানা একজন, মোহাম্মদপুর থানা ছয়জন, তেজগাঁও থানা একজন, হাজারীবাগ থানা ১২ জন, বাড্ডা থানা দুজন, পল্টন থানা দুজন, আদাবর থানা একজন, বংশাল থানা একজন, চকবাজার থানা একজন, কলাবাগান থানা দুজন, যাত্রাবাড়ী থানা আটজন, রামপুরা থানা তিনজন, গেন্ডারিয়া থানা একজন, দারুস-সালাম থানা দুজন, শিল্পাঞ্চল থানা একজন, শাহবাগ থানা পাঁচজন, ওয়ারী থানা একজন ও উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি বলেন, কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (৪৬)। ডেমরা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তি হলেন—মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সি (৪৬)। মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ মো. আদু (২৬), খালিদ আল-মাহমুদ (২৮), মো. মিলন (২৪), সুজন (২৩), আতিকুল ইসলাম (২৮) ও মো. সাকিবকে (১৯) গ্রেফতার করেছে।
তেজগাঁও থানা পুলিশ জেসমিন খাতুন (২৮) এবং হাজারীবাগ থানা পুলিশ মো. জুয়েল (২০), মো. রাব্বি (২২), মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), মো. রায়হান (২৮), মো. শহদুল্লাহ (৩০), মো. লিটন মিয়া (২৫), শাওন বেপারী (২১), মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন (৩০), মাহামুদ হাসান (২০), মো. বিল্লাল হোসেন (৩১), ইয়ামিন (১৯) ও মো. আলমগীরকে (৩৮) গ্রেফতার করে।
এ ছাড়াও বাড্ডা থানা পুলিশ লাইলী বেগম (৪৫) ও সোমা বেগম (৩৫) নামের দুই নারীকে গ্রেফতার করে। পল্টন থানার অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—নাসির গাজী (৪৪) ও মো. সুমন (২৫)। আদাবর থানা পুলিশ সাইদুর (২৬) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। বংশাল থানা পুলিশ শেখ কমল ওরফে আল-আমিনকে (৩১) গ্রেফতার করেছে। চকবাজার থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন জাকিয়া আক্তার (২৮), আল আমিন (২৩) ও মো. হিরা (২২)।
অপরদিকে যাত্রাবাড়ী থানার অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. নবু খান (২৪), ফজলে রাব্বী (৩৬), আরিফ (৪০), মো. ফরিদ (৩০), মো. নিজাম (২৭), জাকির হোসেন (২২), মো. রাব্বি হাসান সরদার (২২) ও সুকুমার সরকার ওরফে সুমন (৩৫)। রামপুরা থানা মো. রমজান ওরফে ফালান (২৪), মো. আকাশ হোসেন (২৩) ও মো. লাদেন ওরফে আবু বক্কর সিদ্দিক (২৫) নামের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। গেন্ডারিয়া থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন মো. ইব্রাহীম (২৬)। দারুস-সালাম থানা পুলিশ সাবিকুল ইসলাম (১৯) ও রাকিবুল ইসলাম (৩৮) নামের দুজনকে গ্রেফতার করেছে।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান আরও জানান, শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ আব্দুল আজিজ (৩৫) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। শাহবাগ থানার অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. নাজমুল (২২), পাপন সাহা (৪০), মো. জুয়েল (৩৫), মো. রাজিব হাসান সোহান (২১) ও মো. পলাশ ওরফে গিয়াস (২১)। ওয়ারী থানার অভিযানে মো. সাব্বির (২২) নামের একজন গ্রেফতার হয়েছেন। এ ছাড়া উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের অভিযানে মো. নাসির আলম (৫৫) নামের এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
কেআর/এমএমকে