আবদুল আউয়াল মিন্টু
পরাজয়ের আশঙ্কায় একটি দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে
ফেনী-৩ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, একটি দল পরাজয়ের আশঙ্কা দেখে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ও রাজাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণসংযোগ ও পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, রাষ্ট্র সংস্কার করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হলে এ মুহূর্তে বিএনপির বিকল্প নেই। ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবো।
সকালে তিনি দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের হাসানগনিপুর গ্রামে গণসংযোগের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। এর আগে স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। নেতাকর্মী ও ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন। পরে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে পথসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু।
সভায় দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন, অ্যাডভোকেট শহীদুল আলম ইমরান, যুবদল নেতা নিজাম উদ্দিন ভূঁঞা হুদন, শাখাওয়াত হোসেন মামুন, বিএনপি নেতা নুর আহম্মদ চুট্টু, কবির আহম্মদ, তপন চন্দ্র দাস, খোকন বক্তব্য রাখেন।
