তারেক রহমানের জনসভা: গাজীপুরের রাজবাড়ী ময়দানে উৎসব আমেজ
গাজীপুরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ী ময়দানে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ প্রায় ২১ বছর পর মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি এখানে আসবেন।
গাজীপুরে তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সর্বত্র এখন সাজ সাজ রব। বর্ণিল সাজে সেজেছে রাজবাড়ী ময়দান। বিশাল আয়তনের এই ময়দানের চারপাশ দলীয় ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে নির্মাণ করা হয়েছে সুবিশাল মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে স্থাপন করা হয়েছে বিশাল এলইডি স্ক্রিন। পুরো ময়দানকে আলোক শয্যায় সজ্জিত করা হয়েছে। লাগানো হয়েছে মাইকসহ সাউন্ড সিস্টেম।
মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ী ময়দানে গিয়ে দেখা গেছে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী মঞ্চের চারপাশে এবং ময়দানে অবস্থান নিয়েছেন। তারা নেতাদের নির্দেশনা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন।
ময়দানে থাকা বিএনপি কর্মী আশরাফ হোসেন জানান, দীর্ঘ প্রায় ২১ বছর পর তারেক রহমান গাজীপুরে আসছেন। বিষয়টি যেমন আবেগের, তেমনি এটি আগামী নির্বাচনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্যে কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে আগেই চলে এসেছি।
এদিকে গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকার, সাধারণ সম্পাদক ও গাজীপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী এম মনজুরুল করিম রনি একাধিকবার রাজবাড়ী ময়দান পরিদর্শন করেন। ঐতিহাসিক এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গাজীপুরের প্রতিটি উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি থানা এবং ওয়ার্ডের নেতাদের নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন দলীয় নেতারা। বিশাল এই সমাবেশে কয়েক লাখ নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকার।
সোমবার সন্ধ্যায় রাজবাড়ী ময়দান পরিদর্শন করেন গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম রনি।
তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তারেক রহমানকে গাজীপুরে বরণ করে নেওয়ার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেলার প্রতিটি উপজেলা এবং মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে এই জনসভায় যোগ দেবেন।
তিনি আরও বলেন, জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকবে। নিরাপত্তাসহ সার্বিক বিষয়ে দেখভাল করছেন দলের সিনিয়র নেতারা। জনসভায় যোগ দিতে গিয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য একাধিক চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র থাকবে বলেও জানান তিনি।
জানা গেছে, তারেক রহমান এর আগে ২০০৫ সালের ২৯ মার্চ গাজীপুরে শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে বিএনপির ইউনিয়ন প্রতিনিধি সভায় এসেছিলেন। তিনি ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ওই প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব মরহুম আব্দুল মান্নান ভূইয়া। তারেক রহমান ২০ বছর ৯ মাস ২৮ দিন পর গাজীপুরে দলীয় কর্মসূচিতে আসছেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এমএস