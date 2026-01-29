  2. দেশজুড়ে

আমরা ৫৪ বছরের ব্যর্থ শাসকদের লাল কার্ড দেখাবো: গোলাম পরওয়ার

জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
আমরা ৫৪ বছরের ব্যর্থ শাসকদের লাল কার্ড দেখাবো: গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল এবং খুলনা-৫ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, যারা ক্ষমতায় যাওয়ার আগে হুমকি, ভয়ভীতি, চাঁদাবাজি এবং দলীয় স্বার্থের জন্য নির্যাতন চালায়, তারা ক্ষমতায় গেলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ থাকবে না।

তিনি বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের ওপর যারা হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, তারা ক্ষমতায় গেলে ডুমুরিয়ার মানুষ নিরাপদ থাকতে পারবে না। এই কারণে এবার লুটপাট, চাঁদাবাজি, দুর্নীতিসবই আমরা দমন করবো। আমরা ৫৪ বছরের ব্যর্থ শাসকদের লাল কার্ড দেখাবো।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) খুলনা-৫ আসনের ডুমুরিয়ায় নির্বাচনি প্রচারণার সময় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।

প্রতিপক্ষকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‌‘আপনারা ভয় দেখাতে পারেন, কালো টাকা ছড়াতে পারেন, কিন্তু জনগণ এখন আর বিভ্রান্ত হবে না। আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরবো। কোনো হামলা নয়, কোনো উসকানি নয়; জনগণের বিবেকই আমাদের শক্তি।’

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘ইসলামি শাসন বাস্তবায়িত হলে হিন্দু ভাই ও বোনেরা সব ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারবেন। কোনো হুমকি, ভয় বা নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না।’

তিনি বলেন, ‘আমরা চাই নতুন বাংলাদেশ, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও আইন শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণ আমাদের সঙ্গে থাকলে ইনশাআল্লাহ সবাই নিরাপদ, উন্নত ও সম্মানিত জীবনযাপন করবে।’

