কুমিল্লায় জামায়াত আমিরের আগমন উপলক্ষে স্বাগত মিছিল

কুমিল্লায় জামায়াত আমিরের আগমন উপলক্ষে স্বাগত মিছিল
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের কুমিল্লা আগমনকে কেন্দ্র করে স্বাগত মিছিল করেছে দলটির মহানগর শাখার নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা মহানগরী আমির ও কুমিল্লা-৬ আসনে ১১ দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মু. মাহবুবর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল, কাউন্সিলর মোশাররফ হোসাইন ও নাছির আহম্মেদ মোল্লা। এছাড়াও ছাত্রশিবির কুমিল্লা মহানগরী
সভাপতি হাসান আহম্মেদসহ স্থানীয় জামায়াত ও শিবিরের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ডা. শফিকুর রহমান আগামীকাল ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) বিকেলে কুমিল্লার লাকসামে এবং সন্ধ্যায় কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। পরদিন শনিবার সকাল ৯টায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের নির্বাচনি আসন কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম)-এর পাইলট স্কুল মাঠে বক্তব্য দেবেন তিনি।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/জেআইএম