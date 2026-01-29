চানখাঁরপুলে ৬ হত্যা
কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের সর্বোচ্চ সাজা চেয়ে আপিল, শুনানি রোববার
জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পাওয়া আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন থেকে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করা হয়। আপিল আবেদনটির ওপর আগামী রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) চেম্বার জজ আদালতে শুনানি হতে পারে।
এ মামলায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে গত সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রায় দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রায়ে অন্য আসামিদের মধ্যে ডিএমপির রমনা জোনের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলকে ছয় বছর, শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক আরশাদ হোসেনকে চার বছর এবং সাবেক কনস্টেবল সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও নাসিরুল ইসলামকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম বলেন, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আজ সুপ্রিম কোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। আপিলে যেসব আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাদের সাজা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সাজার প্রার্থনা করা হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে গত সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রায় দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
রায়ে ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ও রমনা জোনের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল। তারা তিনজনই পলাতক। এ তিন আসামির সম্পদ জব্দের আদেশও দেওয়া হয় রায়ে।
ওই রায়ে ডিএমপির রমনা জোনের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলকে ছয় বছর, শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক আরশাদ হোসেনকে চার বছর, সাবেক কনস্টেবল সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও নাসিরুল ইসলামকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এ মামলার আসামিদের মধ্যে চারজন পলাতক। তারা হলেন- হাবিবুর, সুদীপ, আখতারুল ও ইমরুল। গ্রেফতার আছেন আরশাদ, সুজন, ইমাজ ও নাসিরুল।
