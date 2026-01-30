সৈয়দপুরে অবাঙালি ভোটারদের জন্য উর্দুতে মাইকিং

সৈয়দপুরে অবাঙালি ভোটারদের জন্য উর্দুতে মাইকিং
জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নীলফামারী-৪ আসন সৈয়দপুর শহরে ভোট প্রার্থনায় বাংলার পাশাপাশি উর্দু ভাষায়ও মাইকিং করা হচ্ছে। এতে প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনাসহ উর্দুতে গান ও গজল পরিবেশন করা হচ্ছে।
মূলত সৈয়দপুরে শহরে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ উর্দুভাষী (বিহারি) ভোটারদের আকৃষ্ট করতেই এখানে উর্দু ভাষায় মাইকিং করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
প্রার্থীরা বলছেন, মূলত উর্দুভাষীদের কাছে ভোট প্রার্থনা করতেই উর্দুতে মাইকিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে করে উর্দুভাষীরা সহজে বুঝতে পারছেন কোন প্রার্থীর কি নাম, কোন প্রতীক (মার্কা)।
তবে ভিন্ন ভাষাতে মাইকে প্রচারণার ব্যাপারে নিন্দা জানিয়েছে অনেকে। তারা বলছেন ‘পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে এ দেশের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঙালি জাতি অনেক সংগ্রাম আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আজ সেই বাংলা রেখে উর্দু ভাষায় মাইকিং হচ্ছে। এতে করে অনুভূতিতে আঘাত দিচ্ছে।
আবার অনেকে বলছেন অবাঙালিরাও এদেশেরই নাগরিক কাজেই উর্দুভাষার নাগরিকদের কাছে তাদের মাতৃভাষায় ভোট প্রার্থনায় দোষের কিছুই নেই।
এ বিষয়ে উর্দুভাষী ক্যাম্প উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মাজেদ ইকবাল বলেন, উর্দুভাষীরাও এখন এ দেশের নাগারিক। কারণ আমরা ভোটাধিকার পেয়েছি। তবে ভোট এলে অনেকে আশ্বাস দেন, ক্যাম্পবাসীর জীবনমান উন্নয়ন করবেন, বাড়ি করে দেবেন, রাস্তা দেবেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। আমরা বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশে উন্নতি হলেও আমাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়নি। তবে আমরা এবার আশায় বুক বেঁধেছি। দেশে পরিবর্তন এসেছে। সামনের দিন হয়ত যারা জনপ্রতিনিধি হবেন তারা উর্দুভাষীদের ইতিবাচক উন্নয়নে কাজ করবেন।
