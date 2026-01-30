অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারী না পুরুষ বোঝা যায় না

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার নারী না পুরুষ বোঝা যায় না।’

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার শংকরবাটি হেফজুল উলুম ফায়েজা খানম কামিল মাদরাসায় আয়োজিত নির্বাচনী সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘এ সরকার যা ইচ্ছা তাই করছে। এমন সরকার দেশের জনগণ পছন্দ করে না। জনগণ ইস্পাতের মতো দৃঢ় ও শক্ত সরকার পছন্দ করে।’

তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানকে ভালোবাসার কারণে আওয়ামী লীগের ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। তবে আপনারা পাকিস্তানকে ভালোবাসেন না—এ কথা কখনোই বলা যাবে না। তাই বলতে চাই, স্বাধীনতায় বিশ্বাসীরা অবশ্যই ধানের শীষে ভোট দেবে।’

এসময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হারুনুর রশীদ, সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমানসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

