বিএনপি সবসময় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে: আমীর খসরু

বিএনপি সবসময় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে: আমীর খসরু
বিএনপি সবসময় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেন, ‘দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে মানুষের আস্থা সবসময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ওপর ছিল। বিএনপি সবসময় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা হলো দেশে একটি নির্বাচিত সরকার আসুক, মানুষ তাদের মালিকানা ও ভোটাধিকার ফিরে পাক এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংসদে গিয়ে জনগণের কথা বলুক।’
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের ৩৯ নম্বর দক্ষিণ হালিশহর ওয়ার্ডের শামসুল আলম জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে আমীর খসরু এসব কথা বলেন। এসময় তিনি সবার কাছে দোয়া কামনা করেন। পরে তিনি নিউমুরিং তকতারপুল ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।
বিএনপির এ নেতা বলেন, অনির্বাচিত সরকার কখনো দেশের মানুষের আশা ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। এটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি, যাদের জনগণের ওপর আস্থা নেই, তারাই নির্বাচন চায় না। কিন্তু দেশের মানুষ নির্বাচন চায়। জনগণ ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি নির্বাচিত সংসদ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানুষ।
আমীর খসরু জানান, ‘১১ তে ১১’ স্লোগান সামনে রেখে ১১টি আসনে ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২০০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন, ভোকেশনাল সেন্টার গড়ে তোলা, আইটি খাতের উন্নয়ন, পানি সমস্যার সমাধানসহ আরও কিছু বিষয়। এসব বাস্তবায়নে ইনশাআল্লাহ কাজ করা হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, সদস্য সরফরাজ কাদের রাসেল, হানিফ সওদাগর, বিএনপি নেতা রোকনউদ্দিন মাহমুদ, মো. নুরুজ্জামান, আবু সালেহ, মাহবুব এলাহী, মো. আশরাফ জাবেদ আনসারী, মো. ইমরান, মোজাদ বারেকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
