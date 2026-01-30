নির্বাচন কমিশনের নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই: সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.) বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। সবই আপনারা জানেন। গতানুগতিকভাবে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। দীর্ঘ খরার পর, ইনশাআল্লাহ সেই পথে আমরা হাঁটছি।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহিদ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফসহ বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘গণভোট অধ্যাদেশের ২১ নম্বর ক্যাটাগরিতে বলা হয়েছে, সাধারণ নির্বাচনের জন্য যেসব ভায়োলেশন আছে, গণভোটের ক্ষেত্রেও সেগুলো ভায়োলেশন হিসেবে গণ্য হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে পারবেন না, কোনো প্রচার-প্রচারণার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এ বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘গণভোট বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানুষকে অবহিত করতে পারবেন, সচেতন করতে পারবেন; কিন্তু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়ে কোনো অবস্থান নিতে পারবেন না।’
নির্বাচনী পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের সময় কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় কিছু শব্দচয়ন হয়, সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু ইনফেরিয়র কাজ হয়। এগুলো যেন সীমিত পর্যায়ে থাকে এটা আমাদের সবার প্রতি বার্তা। আমরা চাই না নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোথাও অস্থিরতা তৈরি হোক, কারণ নির্বাচন শেষে আমাদের সবাইকে এ সমাজে বসবাস করতে হবে।’
প্রচার-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিয়ে তিনি বলেন, ‘বিলবোর্ডে কোনো রঙিন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নেই। নিষেধাজ্ঞা আছে ব্যানার, ফেস্টুন ও হ্যান্ডবিলের ক্ষেত্রে। বিলবোর্ড যেহেতু ডিজিটাল হয়ে থাকে, সেখানে জোর করে সাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই শতভাগ মানুষ ভোটকেন্দ্রে আসুক। সেজন্য আমরা সহায়ক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করব। আমরা চেষ্টা করছি, ইনশাআল্লাহ আমরা আশাবাদী— মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জেআইএম