খাগড়াছড়িতে চাকমা সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক মানুষের বিএনপিতে যোগদান

খাগড়াছড়িতে চাকমা সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক মানুষের বিএনপিতে যোগদান
খাগড়াছড়িতে চাকমা সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনসহ তৃণমূল পর্যায়ের সহস্রাধিক মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে খাগড়াছড়ি টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভুঁইয়ার হাতে ধানের শীষের প্রতীক তুলে দিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন তারা।
এসময় নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় বিএনপির কর্মসংস্থানবিষয়ক সহসম্পাদক, খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুঁইয়া বলেন, আপনারা বিএনপি তথা আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, আমি সেই আস্থার প্রতিদান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একজন মানুষ হিসেবে সবসময় আপনাদের পাশে থাকব।
সাবেক ইউপি সদস্য ও মানবিক কল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিময় চাকমার সভাপতিত্বে যোগদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির দেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা জাকিয়া জিনাত বীথি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক অনিমেষ চাকমা রিংকু এবং খাগড়াছড়ি জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী কুহেলী দেওয়ান।
