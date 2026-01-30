  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় আবিদুল ইসলাম

আবরার ফাহাদকে নির্যাতনের সময় ছাত্রলীগের মধ্যে গুপ্ত শিবিরও ছিল

প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, আবরার ফাহাদকে নির্মম নির্যাতনের সময় ছাত্রলীগের ভেতরে একজন গুপ্ত শিবিরও ছিল। ছাত্রলীগ যেমনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে একইভাবে গুপ্ত শিবিরও ছাত্রলীগের ভেতরে থেকে ত্রাসের রাজত্ব করেছে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে তিনি এ কথা বলেন।

আবিদুল বলেন, বিগত দীর্ঘ দুঃশাসনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যত অন্যায় অনাচার হয়েছে তার অর্ধেক করেছে ছাত্রলীগ, অর্ধেক শিবির। ছাত্রলীগকে যেভাবে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে শিবিরকেও বিচারের মুখোমুখি করা হবে। কারণ এরাই ৫ অগস্ট পরবর্তীতে দেশের রাজনীতির মাঠকে উত্তপ্ত করেছে।

এসময় শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ, ছাত্রদল নেতা শেখ তানভীর বারী হামিম, শেখ নুর উদ্দিন আবির, তানভীর আল হাদী ও কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

