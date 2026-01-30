নাটোর
স্বতন্ত্র প্রার্থীর হয়ে কাজ করায় বিএনপি-যুবদলের ১৪ নেতা বহিষ্কার
দলীয় নির্দেশ অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় নাটোরে বিএনপি ও যুবদলের ১৪ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
জেলা বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিষয়টি জানা যায়। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ও দল থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী দাউদার মাহমুদের নির্বাচনি প্রচারণায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রাথমিক সদস্যসহ সব পদ-পদবি থেকে গত দুই দিনে ১৪ জন বিএনপি ও যুবদলের নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বহিষ্কৃতরা হলেন- সিংড়া পৌর বিএনপির সদস্য সচিব তায়েজুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সদস্য সবুজ মাহমুদ, মিজানুর রহমান, মিজানুর রহমান মজনু, রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি চয়েন উদ্দিন, ডাহিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ইব্রাহিম হোসেন, সুকাশ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান, শেরকোল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম রাসেল, ছাতারদিঘী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ফেরদৌস আলম দুলাল, হাতিয়ান্দহ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম হোসেন, তাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেনজির আহম্মেদ, পৌর বিএনপির সদস্য মো. খালেকুজ্জামান, গোলাম সারওয়ার।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম