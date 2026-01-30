শিক্ষাসফরের বাসে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের ভিডিও ভাইরাল

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক শিক্ষা সফরের বাসে ‘শেখ হাসিনা’ ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত বুধবার (২৮ জানুয়ারি) শিক্ষা সফরে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই ভিডিও করেন। তবে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল থেকে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের সাধুবাদ জানিয়ে ভিডিওটি পোস্ট করলে ভাইরাল হয়ে যায়।

অপরদিকে এ ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জুলাই আন্দোলনের পক্ষে থাকা ছাত্র-জনতার অনেকে প্রতিবাদ জানিয়ে নানা পোস্ট করছেন।

জানা যায়, বুধবার সাতক্ষীরার মন্টু মিয়ার বাগান বাড়িতে শিক্ষা সফরে যান পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। যাওয়ার সময় বাসে বসে একটি অংশ ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের পাশাপাশি শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে গানের সুরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাদের এ ভিডিও ধারণ করতে দেখা গেছে ভাইরাল ভিডিওতে। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন অভিভাবকরা। তাদের দাবি, বিগত সময় ও বর্তমান সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বে থাকারা অতিরিক্ত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেখিয়েছেন। যার ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থায়। নানা সময় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আরও বেশি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এসব কর্মসূচি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক।

অভিভাবকরা আরও বলেন, আমাদের পক্ষে এ বিষয় শক্ত অবস্থান নিয়ে অভিযোগ করার সুযোগ নেই। তবে আমরা এটা চাই না। আমরা সন্তানদের কলেজে লেখাপড়া করতে পাঠাই।

এ বিষয়ে পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ব্যবহৃত মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

