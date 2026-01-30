চলচ্চিত্র পুরস্কারে নাম ভুল, পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন নিয়ামুল

চলচ্চিত্র পুরস্কারে নাম ভুল, পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন নিয়ামুল
গতকাল (২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার) ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল পরিচালক নিয়ামুল মুক্তা। তার নির্মিত ‘রক্তজবা’ সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন তাসনীমুল হাসান। কিন্তু সেরা চিত্রনাট্যকারের হিসেবে পুরস্কার তালিকায় নিয়ামুল মুক্তার নাম এসেছে।
পুরস্কারের ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নানা মন্তব্য শুরু হলে, শুক্রবার রাতে নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন মুক্তা। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, “জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য ‘রক্তজবা’ আমি যথাযথ নিয়ম মেনে জমা দিয়েছিলাম। সেখানে ভুল কীভাবে হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার সিনেমার চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে তাসনীমুল হাসানের। যে কারণে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করব না। এটি তিনি পাবার দাবি রাখেন।”
নিয়ামুল আরও জানিয়েছেন, তিনি প্রথম সুযোগেই তাসনীমুলকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন। বলেন, “আমি চাই না যে কেউ ভাবুক, আমি নিজের ক্রেডিট নিচ্ছি। এটা কোনোভাবেই সত্য নয়। আমি চাই প্রকৃত অবদানের স্বীকৃতি যিনি পাবেন, তিনিই এই পুরস্কার পান।”
চিত্রনাট্যকার তাসনীমুল হাসান, বর্তমানে ভারত থেকে পড়াশোনা করছেন, গণমাধ্যমকে জানান, “আমাদের সিনেমা সেরা চিত্রনাট্য বিভাগে পুরস্কার জিতেছে, যা আমাদের জন্য সম্মানের। কিন্তু পরিচালক মুক্তার নাম প্রকাশ হওয়ায় আমরা সংশোধন চাই। নতুন করে সঠিক তালিকা প্রকাশ করা হোক, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।”
এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “এমন কোনো কিছু আমি শুনিনি। ভুল কীভাবে হয়েছে তা দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।” আরেক কর্মকর্তা যোগ করেন, “দপ্তর খোলার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখেই মন্তব্য করা যাবে।”
আরও পড়ুন:
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা: শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নিশো, অভিনেত্রী পুতুল
চর এলাকার মানুষের গল্প আজ থেকে প্রেক্ষাগৃহে
পাঁচ পুরস্কার পেল ‘প্রিয়তমা’, বাদ পড়লেন শাকিব খান
নিয়ামুল মুক্তার পদক্ষেপ দেশীয় চলচ্চিত্র মহলে প্রশংসা কুড়াচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, প্রকৃত অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া ও নিজের ভুল ক্রেডিট না নেওয়ার এই দৃষ্টান্ত তরুণ নির্মাতাদের জন্যও শিক্ষণীয়।
এমএমএফ