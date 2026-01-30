  2. দেশজুড়ে

ভোট কারচুপির অপচেষ্টা রুখে দেবে সচেতন জনতা: হামিদুর রহমান আযাদ

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের প্রার্থী ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন-ভোট কারচুপির অপচেষ্টা জনগণ রুখে দেবে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বড় মহেশখালী ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আযাদ বলেন, ভোট কারচুপি ও নির্বাচনে অনিয়মের যেকোনো অপচেষ্টা জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবে। দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে এখন অনেক বেশি সচেতন। কোনো মহল অবৈধভাবে ভোট কারচুপির চেষ্টা করলে জনগণই দাঁতভাঙা জবাব দেবে।

এসময় জেলা কর্ম পরিষদ সদস্য মো. জাকির হোসেন, উপজেলা দক্ষিণ আমীর মাস্টার শামিম ইকবাল, চট্টগ্রামস্থ মহেশখালী ফোরামের আহ্বায়ক এডভোকেট ফরিদ, বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সভাপতি জালাল উদ্দীন, ইউনিয়ন সেক্রেটারি এনামুল করিমসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

