গজারিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিবসহ ২১ নেতাকর্মীর পদত্যাগ

গজারিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিবসহ ২১ নেতাকর্মীর পদত্যাগ
তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া এবং দলীয় বিভিন্ন নেতাকর্মীদের নোটিশ ছাড়াই বহিষ্কারের প্রতিবাদে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিবসহ বিভিন্ন ইউনিটের ২১ নেতাকর্মী পদত্যাগ করেছেন।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকাল ৩টার উপজেলার রসুলপুর খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তবে দলের প্রয়োজনে যেকোনো মুহূর্তে দলে ফিরবেন বলে জানান তারা।
পদত্যাগকারী নেতাকর্মীদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুর রহমান শফিক, ভবেরচর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিক শিকদার, বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া, গজারিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক স্বপন সরকার, বাউশিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক হাসমত আলী তাঁতী, ইমামপুর ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমিরুল ইসলাম, টেংগারচর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক গিয়াসউদ্দিন, সদস্য সচিব এম এ হানিফ, হোসেন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর মাতুব্বর, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল আহমেদ রতন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ওহিদুজ্জামান ওহিদ রয়েছেন।
আব্দুর রহমান শফিক বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিবের পদ থেকে সদ্য-বহিষ্কৃত বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় কোনো রকম শোকজ বা পূর্ব নোটিশ ছাড়াই দলের বিভিন্ন নেতাকর্মীদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শুভ ঘোষ/এএইচ