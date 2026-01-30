  2. রাজনীতি

আবদুস সালাম

জামায়াত কখনোই বিএনপির সমান্তরাল কোনো রাজনৈতিক দল নয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াত কখনোই বিএনপির সমান্তরাল কোনো রাজনৈতিক দল নয়
ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালান আবদুস সালাম/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কখনোই বিএনপির সমান্তরাল কোনো রাজনৈতিক দল নয় বলে দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন।

ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম বলেন, তারেক রহমানের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই এলাকাজুড়ে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। তারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার মানুষ একটাই কথা বলছেন- তারা অন্য কাউকে ভোট দেবেন না, প্রধানমন্ত্রীকে (যিনি হবেন, তাকে) ভোট দিতে চান। উন্নয়নের স্বার্থে এবং নিজেদের এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্যই জনগণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

বিএনপির এ নেতা জানান, ঢাকা-১৭ আসনের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা চোখে পড়ার মতো। এসব এলাকার মানুষের একটাই প্রত্যাশা, উন্নয়নের জন্য তারা তারেক রহমানকে ভোট দেবেন। করাইল ও সাততলা এলাকাসহ একাধিক স্থানে এরই মধ্যে জনসভা হয়েছে এবং সেখানে জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ শোনা হয়েছে।

বিরোধী পক্ষের অভিযোগ প্রসঙ্গে আবদুস সালাম দাবি করেন, বিএনপির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সে ধরনের কোনো অভিযোগ তাদের কাছে নেই। তিনি দাবি করেন, যাদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, তারা একমাত্র বিএনপির সঙ্গে থাকলেই অতীতে জামানত ফেরত পেয়েছেন। অন্য সময় এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তারা জামানত পর্যন্ত ফেরত পাননি।

বিরোধী পক্ষ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, আজ বিভিন্ন মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে তাদের বড় করে দেখানো হচ্ছে। এটি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বানচাল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। যারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারাই সমান্তরাল শক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। জামায়াত কখনোই বিএনপির সমান্তরাল কোনো রাজনৈতিক দল নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এই আসন থেকে বিএনপি প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হবেন উল্লেখ করে আবদুস সালাম বলেন, অতীতে খালেদা জিয়া বৃহত্তর পরিসরের আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। এবারও জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বিজয় নিশ্চিত করবে।

তিনি বলেন, এই এলাকায় উচ্চ আয়ের পাশাপাশি বস্তিবাসী নিম্ন আয়ের মানুষও বসবাস করেন। সবাই রাজনৈতিকভাবে সচেতন। বাংলাদেশের মানুষ কখনোই ষড়যন্ত্রে পা দেয়নি। অতীতেও ভুল করেনি, সাম্প্রতিক সময়েও করেনি।

আবদুস সালাম আশা প্রকাশ করেন, ‘ইনশাআল্লাহ ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা দলের নির্বাচন নয়; এটি দেশ, সরকার ও গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। দেশের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্যই এই নির্বাচন।’

এসময় ঢাকা-১৭ আসনের বিভিন্ন এলাকায় তারেক রহমানের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করা হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।