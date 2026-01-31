পিঠা উৎসবে হাদিকে স্মরণ করে মুড়ি-বাতাসা বিতরণ

পিঠা উৎসবে হাদিকে স্মরণ করে মুড়ি-বাতাসা বিতরণ
শীতের আমেজে কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ জমে উঠেছে দিনব্যাপী শীতকালীন পিঠা উৎসবে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় কলেজ ক্যাম্পাসের কৃষ্ণচূড়া চত্বরে শুরু হওয়া এ আয়োজন দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে। প্রায় দেড়শো রকমের দেশীয় পিঠায় সাজানো স্টলগুলোতে রয়েছে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের ভিড়।
পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত এ পিঠা উৎসবে শিক্ষক পরিষদের তত্ত্বাবধানে কলেজের ১৮টি বিভাগ, বিএনসিসি ও হোস্টেলসহ মোট ২২টি স্টল অংশ নিয়েছে। পিঠার বৈচিত্র্য, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল উপস্থাপন এবং উৎসবের আবহে প্রাণ ফিরে পেয়েছে পুরো ক্যাম্পাস।
তবে উৎসবের ভিড়ের মধ্যেও একটি স্টল ভিন্ন এক বার্তার কারণে সবার নজর কাড়ে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্টলের প্রবেশমুখে টাঙানো ছিল ‘জাস্টিস ফর হাদি’ লেখা প্ল্যাকার্ড। পিঠা প্রদর্শনের পাশাপাশি তারা ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবি তুলে ধরেন। হাদিকে স্মরণ করে তার পছন্দের বাতাসা ও মুড়িও স্টল থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।
স্টলটির আয়োজক ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী বাধন সাহ বলেন, আমরা চেয়েছি পিঠা উৎসবের আনন্দের মধ্যেও একটি মানবিক বার্তা দিতে। তাই স্টলে পিঠার পাশাপাশি ‘জাস্টিস ফর হাদি’ প্ল্যাকার্ড রেখেছি, যাতে সবাই বিষয়টি নিয়ে ভাবেন।
নুসরাত জাহান বলেন, পিঠা আমাদের সংস্কৃতির অংশ, আর অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাদের দায়িত্ব। এই দুই বিষয়কে একসঙ্গে তুলে ধরতেই আমরা প্ল্যাকার্ড লিখে স্টল সাজিয়েছি।
রবিন বলেন, উৎসবে মানুষ আসে আনন্দ নিতে। সেই ভিড়ের মধ্যেই যদি একটি ন্যায়ের দাবি সবার চোখে পড়ে, তাহলে আমাদের উদ্যোগ সফল হবে। এই ভাবনা থেকেই প্ল্যাকার্ড দিয়েছি।
উৎসবে ঘুরতে আসা দর্শনার্থী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পিঠা উৎসবের আনন্দের মাঝেও শিক্ষার্থীদের এই সচেতনতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা চাই দ্রুতই ওসমান হাদি হত্যার বিচার হোক।
গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সিদ্দিক উল্লাহ বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পিঠা উৎসব আরও প্রাণবন্ত হয়েছে। তাদের সৃজনশীলতা আয়োজনকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এবার উৎসবে ২২টি স্টল অংশ নিয়েছে, যেখানে দেড় শতাধিক রকমের পিঠা রয়েছে।
