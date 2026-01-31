সাতক্ষীরায় শিয়াল মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু

সাতক্ষীরায় শিয়াল মারার ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু
সাতক্ষীরায় টমেটো তুলতে গিয়ে ক্ষেতে শিয়াল মারার পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার শিবপুরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, শিবপুর ইউনিয়নের তেঁতুলতলা গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান রজব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪৫) ও পাশের শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে আব্দুর রহিম (৩৫)।
স্থানীয় সূত্র ও শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ জানান, মনিরুল ইসলামের নিজস্ব টমেটো ক্ষেত রয়েছে। ক্ষেতটিতে শিয়ালের উৎপাত থেকে ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বেড়ায় বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। সকালে ক্ষেতে টমেটো তুলতে গেলে অসাবধানতাবশত তিনি ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হন।
এ সময় মনিরুল ইসলামের চিৎকার শুনে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান পাশের ক্ষেতের মালিক আব্দুর রহিম। এসময় তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলে তাদের মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান জাগো নিউজকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/এএসএম