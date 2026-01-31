লক্ষ্মীপুরে ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

লক্ষ্মীপুরে ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে নিরাপত্তা জোরদার করতে লক্ষ্মীপুরে ১০ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) থেকে আসা বিজিবি সদস্যরা মোবাইল টহল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স কার্যক্রম শুরু করেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেলার চারটি সংসদীয় আসনের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে ১০ প্লাটুন বিজিবি মাঠে থাকবে। তারা সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকায় স্থাপিত অস্থায়ী বেইজ ক্যাম্পে অবস্থান করবেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোবাস্ট পেট্রোলিং, অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা ও ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মোশারফ জানান, নির্বাচনকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করাই বিজিবির প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।
