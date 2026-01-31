অনুদানের জন্য চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বেড়েছে

অনুদানের জন্য চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বেড়েছে
সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কাহিনি ও চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব জমা দেওয়ার আগের শেষ সময় ছিল ২৯ জানুয়ারি। তবে নির্মাতাদের সুবিধার্থে এবার সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোছা. শারমিন আখতার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন নির্মাতা ও প্রযোজকেরা।
এর আগে গত ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে মন্ত্রণালয়। সেখানে জানানো হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ২০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তও উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দেশের চলচ্চিত্রশিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। এই অনুদান নতুন নির্মাতা ও ভিন্নধর্মী গল্পভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
এমএমএফ