  2. বিনোদন

অনুদানের জন্য চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বেড়েছে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
অনুদানের জন্য চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বেড়েছে
অনুদানের জন্য চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে

 

সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কাহিনি ও চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব জমা দেওয়ার আগের শেষ সময় ছিল ২৯ জানুয়ারি। তবে নির্মাতাদের সুবিধার্থে এবার সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোছা. শারমিন আখতার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন নির্মাতা ও প্রযোজকেরা।

এর আগে গত ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে মন্ত্রণালয়। সেখানে জানানো হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ২০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তও উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন:
গানে গানে জমজমাট সংসদ নির্বাচন, কোন দলের গান কেমন হলো 
‘নিঠুর মনোহর’ ও ‘গুলবাহার’র পর আসছে ঈশানের নতুন গান 

প্রসঙ্গত, দেশের চলচ্চিত্রশিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। এই অনুদান নতুন নির্মাতা ও ভিন্নধর্মী গল্পভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ভারতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান

ভারতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান

চর এলাকার মানুষের গল্প আজ থেকে প্রেক্ষাগৃহে

চর এলাকার মানুষের গল্প আজ থেকে প্রেক্ষাগৃহে

বিতর্কিত সময়েও ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ভক্ত নিকি মিনাজ

বিতর্কিত সময়েও ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ভক্ত নিকি মিনাজ